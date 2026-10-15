Milei ratificó su alianza con Trump y tildó a Lula da Silva de “dictador comunista” En el marco de su visita a Washington, el Presidente pidió fortalecer el rumbo del mandatario norteamericano en las próximas elecciones de medio término. Además, brindó un fuerte respaldo a la familia Bolsonaro de cara al balotaje en Brasil y defendió su gestión económica.

El presidente Javier Milei aprovechó su paso por Washington para ratificar su alineamiento ideológico con Donald Trump y lanzar duras críticas contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “dictador comunista”. Las contundentes declaraciones se dieron durante su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde fue premiado por su impacto global.

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino subrayó la necesidad de que el líder estadounidense “salga fortalecido” en las elecciones de medio término, previstas para el próximo 3 de noviembre. “No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, sentenció Milei, y agregó: “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre”.

Fuerte respaldo a la familia Bolsonaro

En otro tramo de su discurso, Milei redobló sus cuestionamientos hacia el actual gobierno de Brasil y se metió de lleno en la contienda electoral del país vecino, a diez días del balotaje. En ese contexto, llamó a sacar “a patadas al dictador comunista”, en clara referencia a Lula da Silva.

A su vez, el mandatario convalidó su apoyo al candidato Flávio Bolsonaro. “Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flávio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injustamente encarcelado”, manifestó.

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Reconocimiento y defensa del rumbo económico

Milei asistió a la gala acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford. Durante el evento, organizado por las plataformas Latino Wall Street y La Derecha Diario, el líder libertario recibió el premio “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana”.

Sobre el cierre de su exposición, el Presidente hizo foco en la situación interna de la Argentina y justificó el rumbo de su gestión frente a empresarios e inversores. “Heredamos un país al borde de una nueva hiperinflación, producto de una clase política irresponsable y futurista. No perdimos un segundo. Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia”, aseguró. Finalmente, celebró el cambio de época en Latinoamérica, destacando que el apoyo desde las urnas a “las ideas de la libertad” está arrojando resultados “contundentes” en toda la región.