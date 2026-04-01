Misión Artemis II: los cuatro astronautas realizaron el clásico saludo antes de abordar el cohete Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen darán una vuelta alrededor de la Luna. La misión comienza esta tarde

La misión Artemis II está llegando a su punto clave, los astronautas salieron de la cuarentena previa al despeje y realizaron el clásico saludo a los presentes antes de abordar la nave.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, vestidos con sus típicos trajes naranjas, protagonizarán una histórica misión rumbo a la Luna. Darán una vuelta al satélite natural de la Tierra, una misión histórica que se realizará tras 50 años.

Este saludo es una combinación de tradición y protocolo previo al comienzo oficial de la misión. Tras esta acción, una camioneta los llevó hasta el cohete donde los esperaba la siguiente etapa.

Ingresarán a la nave para la preparación final, para luego despegar y marcar el principio de una misión que va a volver a astronautas a la órbita de la Luna.