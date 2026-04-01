Trump dijo que Irán pidió un “alto el fuego”, pero desde Teherán lo niegan “Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, dijo el presidente norteamericano sobre el supuesto pedido de tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán le solicitó un “alto el fuego” y señaló que considerará esa posibilidad una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto. Sin embargo, fuentes iraníes citadas por Al Jazeera negaron un pedido de tregua.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, aseguró Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere.

Hasta entonces, agregó Trump, Estados Unidos sigue “bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!”.

Trump afirmó el martes que prevé “retirarse” de Irán en “dos o tres semanas”, al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

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Tras haber intentado sin éxito liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo que permanece bloqueada por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, Trump dijo el martes que este ya no es un asunto de Estados Unidos.

Trump instó a los países de la Otán y a las naciones asiáticas a actuar con “coraje” y “tomar” el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

En tanto, fuentes de Al Jazeera informaron que desde Teherán negaron las versiones de Trump minutos después de su publicación y la realización de cualquier tipo de pedido.

De esta forma, el cruce vuelve a mostrar la poca claridad de EEUU en la guerra con Irán, repitiendo lo que ya le había ocurrido días atrás, cuando el presidente republicano había afirmado que desde Medio Oriente aceptarían su plan de 15 puntos y no fue así.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz permanece “firme y dominante” bajo su control.

Asimismo, agregó que dicha zona “no se abrirá a los enemigos de esta nación por las ridículas demostraciones del presidente de Estados Unidos”.