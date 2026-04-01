Trump no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN: “Siempre supe que era un tigre de papel” Las declaración del presidente de Estados Unidos al diario The Telegraph va en línea con los dichos del secretario de Estados Marco Rubios quien aseguró que si la alianza militar “solo sirve para defender a Europa cuando es atacada, pero nos niegan derechos sobre las bases cuando los necesitamos, no es un buen acuerdo”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles en una entrevista con el diario británico The Telegraph que no descarta retirar a su país de la OTAN, una organización que volvió a definir como “un tigre de papel”.

“Nunca me sedujo la Otan. Siempre supe que era un tigre de papel, y Putin también lo sabe, por cierto“, dijo el jefe de la Casa Blanca, en declaraciones que replica la agencia EFE.

Las palabras de Trump motivaron una reacción inmediata del primer ministro británico Keir Starmer, que afirmó que la Otan sigue siendo “la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca”, y resaltó que seguirá defendiendo los intereses británicos “pese al ruido”.

La amenaza de retirada la formuló después de una pregunta del periódico británico sobre si reconsideraría la pertenencia de su país al bloque atlántico, del que EEUU es socio fundador en 1949 y es el principal contribuyente.

“Ah sí, diría que esto ya está más allá de la reconsideración. Nunca me emocionó la Otan“, y desgranó sus quejas sobre la organización: “Ahí estuvimos automáticamente, incluyendo (la guerra de) Ucrania. Ucrania no era problema nuestro. Fue un test, y estuvimos ahí, como siempre habríamos estado ahí por ellos. Pero ellos no estuvieron por nosotros”, dijo.

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Y tras el comienzo de la guerra contra Irán, los miembros de la Otan le decepcionaron: “No solo no estuvieron ahí, lo que fue de hecho difícil de creer. Y tampoco era para tanto. Yo solo les dije: ‘Eh’, bueno, tampoco insistí mucho. Pensé que iba a ser automático”, se quejó.

Las declaraciones de Rubio

Las palabras de Trump vinieron precedidas de otras en el mismo sentido del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien el último martes dijo a Fox News: “Sin ninguna duda, desgraciadamente tras este conflicto vamos a reexaminar nuestra relación (con la Otan). Si la Otan solo vale para defender a Europa cuando es atacada, pero nos niegan derechos sobre las bases cuando los necesitamos, pues no es un buen acuerdo. No es uno bueno para seguir en él”, reflexionó.

Y comentando las palabras de Rubio, Trump dijo al Telegraph que estaba “contento” de haberlas oído. Rubio se refería a la distancia que numerosos países de la OTAN han puesto con Estados Unidos tras el estallido de la guerra contra Irán, de la que no fueron advertidos.

Algunos, como España, han negado el uso de sus bases y hasta de su espacio aéreo; otros, como el Reino Unido, han permitido el uso de algunas bases tras una negativa inicial, pero condicionadas solo a acciones defensivas.