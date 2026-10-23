Murió un hombre en Francia por un virus que nunca se había detectado en humanos: qué es el Shamonda y cómo se contrae Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso humano documentado de este virus, detectado hasta ahora en animales de África y Asia. El paciente falleció en Lyon a principios de octubre y la principal hipótesis apunta a la picadura de un insecto infectado.

Las autoridades sanitarias francesas reportaron el primer caso documentado a nivel mundial de infección en un ser humano por el virus Shamonda. El paciente, un hombre que se encontraba bajo tratamiento por una enfermedad grave, falleció a principios de octubre en la ciudad de Lyon.

De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, el hombre presentaba un cuadro de inmunodepresión severa y desarrolló complicaciones cerebrales que, con alta probabilidad, estarían vinculadas con la infección.

Pese a la gravedad del episodio, las autoridades francesas señalaron que, hasta el momento, no se detectaron riesgos para la salud de la población general asociados con este virus. El caso fue considerado excepcional, ya que, aunque el agente circula desde hace décadas, nunca antes se había confirmado oficialmente una infección humana.

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Cómo se transmite el virus Shamonda

La principal vía de transmisión del virus Shamonda es la picadura de insectos del género Culicoides, conocidos comúnmente como jejenes. Estos pequeños artrópodos, cuyo tamaño oscila entre uno y cinco milímetros, pueden actuar como vectores y transmitir el patógeno a animales susceptibles.

Según la hipótesis que manejan los investigadores franceses, el hombre habría contraído la infección tras la picadura de un insecto infectado en el este de Francia.

El virus fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se registraron episodios esporádicos de circulación en ganado de distintas regiones de África —occidental, oriental y meridional— y también en Japón.

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Hasta el anuncio de las autoridades francesas, no existían registros oficiales de contagios en seres humanos, a pesar de la presencia del virus en animales durante varias décadas.

La relación con otro virus que afecta al ganado

El Shamonda pertenece al grupo de los bunyavirus y mantiene una estrecha relación con el virus de Schmallenberg, detectado en Europa en 2011.

Ben Brennan, jefe de grupo en el Centro de Investigación Virológica del MRC y profesor de la Universidad de Glasgow, explicó que este último provocó enfermedades graves en animales de producción, especialmente en el ganado vacuno y ovino. Entre sus consecuencias se encuentran alteraciones reproductivas y defectos congénitos.

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La relación entre ambos virus aporta información sobre su clasificación y sus antecedentes en animales, aunque el caso francés representa el primer registro oficial de infección humana por Shamonda.

Francia notificó el caso a organismos internacionales

Tras conocerse el diagnóstico, el Gobierno francés informó formalmente lo ocurrido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Las autoridades continúan considerando el episodio como un hecho excepcional. Por ahora, no identificaron un riesgo para la población general, mientras que la investigación busca precisar las circunstancias de la infección y su posible relación con la exposición a insectos vectores en territorio francés.