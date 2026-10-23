Por precaución médica, el papa León XIV suspendió su viaje en helicóptero a Asís Tras someterse a una radiografía de control que confirmó su excelente evolución posoperatoria, los médicos le desaconsejaron realizar el vuelo previsto para el 27 de octubre. El pontífice no asistirá al encuentro por la paz, pero enviará un mensaje.

El papa León XIV canceló su visita a la ciudad italiana de Asís, programada para el próximo 27 de octubre, por recomendación estricta de su equipo médico. Si bien el pontífice se recupera de manera muy favorable tras la cirugía torácica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre, los especialistas consideraron prudente evitar el desgaste y las condiciones del traslado en helicóptero.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Según detalla un informe firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Santo Padre se sometió en las últimas horas a una radiografía de tórax de control.

“El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron los profesionales en el escrito. “Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto como medida de precaución”, añadieron para justificar la cancelación de la agenda.

De esta manera, el papa no podrá estar presente físicamente en el encuentro interreligioso denominado “Paz desarmada y desarmante”. Este importante evento conmemora el 40.º aniversario de la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz, que había sido convocada originalmente por San Juan Pablo II.

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A pesar de la ausencia presencial, el Vaticano confirmó que León XIV participará a la distancia. El pontífice enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las distintas confesiones cristianas y religiones invitadas, ratificando su convicción de que el “espíritu de Asís”, el diálogo y la búsqueda de gestos de paz son recursos indispensables frente al actual escenario de conflictos a nivel global.