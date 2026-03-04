Nuevos ataques de Israel y Estados Unidos al corazón de Irán Al menos 1.045 iraníes murieron desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa. El Ejército israelí anunció en la madrugada del miércoles el inicio de una amplia oleada de ataques.

El Ejército israelí anunció la madrugada del miércoles el inicio de una amplia oleada de ataques contra las bases de lanzamiento, los sistemas de defensa aérea y la infraestructura de Irán, al entrar la operación conjunta estadounidense-israelí en su quinto día.

También intensificó su ofensiva en Líbano, ordenando a la población la evacuación de toda la zona sur del país y su traslado al norte del río Litani

Al menos 1.045 personas murieron en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

“En los ataques militares de Estados Unidos y del régimen usurpador de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1.045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

El martes Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión,

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

MIRA TAMBIÉN Arabia Saudita confirmó un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad

En Israel, sirenas en todo el país fueron activadas durante la noche y hasta la madrugada del miércoles, cuando las autoridades advirtieron sobre el lanzamiento de misiles desde Irán, mientras que potentes explosiones de interceptación sacudieron edificios.

Ataques a establecimientos educativos, hospitales y centros de socorro

La operación estadounidense-israelí causó la muerte de unos 185 estudiantes y profesores, hirió a casi 120 personas del mismo perfil y destruyó unas 20 escuelas y centros educativos en todo Irán, informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando al ministro de Educación, Alireza Kazemi.

El bombardeo de escuelas, hospitales y centros de rescate y socorro por parte de Estados Unidos e Israel viola convenciones, compromisos y leyes internacionales y debería quedar registrado en la historia, apuntó Kazemi el martes mientras visitaba los escombros de algunas de las escuelas en Teherán.

MIRA TAMBIÉN Argentinos en Israel: 200 turistas varados y cien mil residentes bajo alertas por misiles

Escena tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de marzo. (EFE / MAJID KHAHI)

Avión derribado

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron además que su fuerza aérea derribó un avión de combate iraní sobre Teherán como parte de la operación estadounidense-israelí en curso en Irán.

En un comunicado, las FDI describieron el derribo del YAK-130 iraní como un “primer hito histórico”, marcando la primera vez que un avión de combate de este tipo específico es derribado en combate en cualquier parte del mundo.

La última vez que la fuerza aérea israelí derribó otro avión de combate enemigo fue en 1985, cuando un avión F-15 israelí derribó dos MiG-23 sirios durante un combate aéreo sobre Líbano, según la cadena estatal israelí Kan TV News.

MIRA TAMBIÉN Las bolsas del mundo se desploman y los precios de la energía se disparan por la guerra en Medio Oriente

En otro comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su fuerza aérea atacó y frustró con éxito operativos de defensa aérea iraníes “cuando intentaban operar sistemas contra las FDI”.

Durante el conflicto militar, los medios iraníes informaron que los sistemas de defensa aérea locales derribaron un avión de combate israelí. Sin embargo, no hubo ninguna confirmación oficial sobre el particular.

Personal médico retira un cadáver tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán. (EFE / MAJID KHAHI)

Acerca de un nuevo Líder Supremo

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró mediante un comunicado que “cualquier líder” elegido por el régimen iraní será “un objetivo inequívoco a eliminar”, añadiendo que el premier Benjamin Netanyahu y él mismo han ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel “preparar y utilizar todos los medios necesarios para ejecutar esta misión”.

Mojtaba Jamenei, hijo del exlíder supremo iraní Ali Jamenei, fue llamado a sucederlo, según la agencia semioficial de noticias Fars de Irán, según informaciones de Xinhua a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas.

El martes, Israel atacó un edificio de la Asamblea de Expertos de Irán, que elige al líder supremo.

Irán identificó candidatos para ser el nuevo líder supremo del país, informó este miércoles la agencia de noticias semioficial Mehr.

Entonces citó a Seyed Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos responsable de elegir al líder supremo de Irán.

Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó esste miércoles de que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron un total de 10 drones y dos misiles de crucero que tenían como objetivo el reino. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el ministerio precisó que 9 drones fueron derribados nada más ingresar al espacio aéreo saudí.

Un portavoz militar añadió que dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Al-Kharj, una ciudad al sureste de la capital Riad, mientras que el otro dron restante fue derribado en la provincia saudí del Este. El reporte preliminar no facilitó más detalles acerca del origen de los proyectiles ni sobre los daños ocasionados.