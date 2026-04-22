Otro argentino detenido en brasil tras un episodio de racismo: un hombre de 67 años fue acusado de insultar a una mujer El hecho ocurrió en una sucursal ubicada a pocos metros de la playa, donde el hombre insultó a una joven que esperaba en la fila del cajero. Fue trasladado a una cárcel común tras su detención

Un hombre argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro acusado de un acto de racismo. El hecho ocurrió a una cuadra de la 12ª Delegacía de Copacabana, donde posteriormente fue trasladado tras ser arrestado por insultar a una joven brasileña que estaba delante de él en la fila de un cajero de supermercado.

El acusado, identificado como José Luis Haile, reside en Brasil desde hace dos años y cuenta con residencia legal.

Por este motivo, fue enviado directamente a una cárcel común en Benfica, a diferencia de Agostina Páez, quien tenía estatus de turista.

Según información que consignó el medio TN, el episodio tuvo lugar el lunes en una sucursal ubicada sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas.

De acuerdo con la denuncia, la joven se colocó en una caja que estaba próxima a abrir para adelantar tiempo con sus pedidos, aunque la cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Durante ese lapso, Haile empezó a manifestar su molestia en voz alta por la espera.

Samara intervino para explicarle que la demora no era responsabilidad de la empleada, ya que la caja todavía se estaba habilitando cuando él se sumó a la fila. Siempre según la denuncia, el hombre le hizo un gesto para que guardara silencio.

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Ante la respuesta de la joven, quien indicó que no tenía por qué obedecerle, él la insultó diciéndole “negra puta” en dos ocasiones.