Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay y prometió compensaciones por Ueno Bank El nuevo mandatario aseguró que las personas perjudicadas por el “descalabro financiero” provocado por el cierre de Ueno Bank recibirán una compensación plena. También adelantó que impulsará un proyecto para racionalizar el gasto público.

Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña. Tras jurar ante el Congreso, el flamante mandatario pronunció su primer discurso, en el que hizo hincapié en la necesidad de atender las consecuencias de la crisis financiera y brindar respuestas a los sectores más afectados.

Uno de los principales anuncios estuvo dirigido a las personas perjudicadas por el cierre de Ueno Bank. “Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil por el descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, aseguró Alliana. Además, ordenó tomar medidas inmediatas para resarcir a los sectores más vulnerables y pidió que las tareas se lleven adelante sin demoras.

Durante su mensaje, el presidente también pidió a Dios que lo ilumine y le dé “templanza para decidir con serenidad en la hora difícil”, al tiempo que destacó que “los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde”. En ese sentido, sostuvo que el país enfrenta urgencias que obligan a las autoridades a estar cerca de la ciudadanía.

Alliana afirmó que su Gobierno garantizará el cumplimiento de los servicios esenciales y prometió supervisar personalmente el funcionamiento de la administración pública. “Yo mismo voy a vigilar que seamos un Estado que cumple con los ciudadanos”, expresó. También advirtió que, durante el tiempo que resta de gestión, “no hay excusa para los errores”.

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Por otra parte, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de racionalización del Estado para reducir gastos y destinar los recursos a los sectores que más los necesitan. “Necesitamos ahorrar recursos para destinarlos a los que más los necesitan”, señaló al anunciar que buscará avanzar con la iniciativa a la brevedad.

La asunción de Alliana se produce en medio de una crisis política y financiera que derivó en la salida de Santiago Peña del Poder Ejecutivo. En su nuevo rol, deberá afrontar las consecuencias del cierre de Ueno Bank, atender los reclamos de los afectados y avanzar con las medidas económicas y administrativas anunciadas durante su primer discurso.

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