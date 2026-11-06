El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira por Latinoamérica El pontífice fue recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi y permanecerá en el país vecino hasta el 8 de noviembre. Luego llegará a la Argentina para una visita de cuatro días que incluirá encuentros con Javier Milei, misas multitudinarias y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para iniciar su primera gira por Sudamérica, que también incluirá visitas a la Argentina y Perú. El pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, a bordo de un vuelo procedente de Roma, acompañado por su comitiva y periodistas acreditados ante el Vaticano. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, encabezó la recepción oficial, en el comienzo de una visita que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

La agenda de la primera jornada contempla una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, donde el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo. Posteriormente, tiene previsto reunirse en privado con Orsi y participar de actividades religiosas en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Durante el sábado visitará Paysandú y distintas instituciones, mientras que el domingo celebrará una misa en Florida antes de partir hacia Buenos Aires.

La llegada a la Argentina está prevista para la tarde del domingo 8 de noviembre. Allí será recibido por el presidente Javier Milei y mantendrá una reunión en la Casa Rosada. También participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La visita incluirá además una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y en la Universidad Católica Argentina, donde se reunirá con representantes del mundo del trabajo.

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El martes 10, León XIV viajará a Córdoba para presidir una celebración religiosa multitudinaria y mantener un encuentro con integrantes de la Iglesia local. La agenda argentina concluirá el miércoles 11 con una visita al Complejo Penitenciario Federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Luego, el pontífice partirá rumbo a Perú, última escala de su recorrido latinoamericano.

La magnitud de las actividades previstas motivó la organización de un operativo especial de seguridad y transporte en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. El dispositivo contempla refuerzos en los servicios de colectivos y trenes, restricciones al tránsito y modificaciones temporales en distintos puntos de circulación, incluidos aeropuertos y estaciones de subte. Las autoridades recomendaron a quienes deban trasladarse durante esos días consultar los cambios en los servicios y prever posibles demoras.

La visita de León XIV genera expectativa entre los fieles y marcará el regreso de un pontífice a la Argentina, país de origen de su antecesor, el papa Francisco. Durante cuatro jornadas, el recorrido combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales en distintas regiones, con la participación de comunidades e instituciones de todo el país.