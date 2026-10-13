El Vaticano informó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón La intervención quirúrgica se realizó en Roma y concluyó con éxito. Tras la operación, se confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar.

Tras la cirugía sobre la que el Vaticano informó que se le extirpó un “pequeño nódulo localizado” al papa León XIV, la Santa Sede difundió un segundo parte médico este martes en el que confirmó “el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”.

El nuevo informe también dio datos sobre la cirugía torácica a la que se sometió el pontífice: “Se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, detallaron.

“Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación en el piso 10”, agregó el parte.

“El Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones”, concluyó el informe.









Más temprano, el Vaticano había informado que la cirugía para extirparle un nódulo de un pulmón al papa había “concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos”, y añadió que el pontífice ya se encontraba cursando la recuperación en su habitación del hospital Gemelli de Roma. Al llegar al centro médico, el papa lo hizo andando tranquilamente acompañado de sus dos secretarios y su médico personal, Luigi Carbone.







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El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano, saludó a los medios y personas que le esperaban y llegó al Policlínico minutos después a las 13.09.

A su llegada, donde le esperaban cientos de personas y medios, Carbone le presentó a parte del equipo médico y dirigentes del hospital y después se encaminó hacia el Policlínico acompañado también de varios agentes de las Gendarmería vaticana. Detrás también le acompañaron sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

El papa estadounidense señaló que los profesionales que lo atienden consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica y que decidió seguir sus recomendaciones para extirpar la lesión.

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a la oración. Gracias y buen domingo”, expresó el pontífice, quien se mostró tranquilo durante el anuncio.





Poco después de las declaraciones de León XIV, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre los plazos previstos para la operación y la recuperación.

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“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana“, indicó Bruni en una breve comunicación oficial.

Los pontífices disponen de un apartamento especialmente acondicionado en el hospital Gemelli de Roma, donde habitualmente reciben atención médica y pueden permanecer internados después de intervenciones quirúrgicas.

El anuncio se produce cuando faltan menos de cuatro semanas para el inicio de la gira apostólica que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Por el momento, el Vaticano no informó modificaciones en el itinerario como consecuencia de la intervención quirúrgica.

De hecho, minutos antes de comunicar su situación médica, el pontífice saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros presentes en Roma y ratificó su intención de visitar Perú.