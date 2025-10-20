Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia tras 20 años de socialismo El senador opositor centrista superó a Jorge Quiroga en el balotaje y asumirá el poder el 8 de noviembre.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en la inédita segunda vuelta realizada este domingo.

Paz Pereira ganó con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97,68% de las actas procesadas.

El nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará “una vez que se concluya el cómputo oficial”.

El organismo ratificó que la jornada de votación fue “tranquila”, transcurrió “sin incidentes mayores” y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Balotaje inédito

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz se presentó por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representó a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).