Uruguay se suma a la lista de países con eutanasia legal: aprueban la ley de “Muerte Digna” Uruguay dio un paso histórico al convertirse en uno de los pocos países de América Latina en legalizar la eutanasia, tras la votación favorable en la Cámara de Senadores que culminó con la aprobación del proyecto de ley de "Muerte Digna". La normativa tiene como pilar garantizar el derecho de las personas a "transcurrir dignamente el proceso de morir".

La legislación fue aprobada luego de un extenso debate de más de diez horas que evidenció apoyo de parte del oficialista Frente Amplio, así como de legisladores de la oposición (Partido Colorado y Partido Nacional).

El texto legal despenaliza la eutanasia para mayores de edad con plena capacidad psíquica que se encuentren en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que experimenten sufrimientos insoportables a causa de su padecimiento. El derecho ampara tanto a ciudadanos uruguayos como a extranjeros con residencia habitual comprobada.

Tras esta aprobación, la pelota pasa al Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 180 días para reglamentar la ley. Adicionalmente, se deberá conformar, en no más de 90 días desde la reglamentación, la Comisión Honoraria de Revisión. Esta comisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública e integrada por el Colegio Médico, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos, tendrá como función clave la fiscalización y revisión de los procedimientos de eutanasia realizados en el país, reportando anualmente a la Asamblea General.