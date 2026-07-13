Sube a 4.490 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela A casi tres semanas de los devastadores sismos que golpearon Caracas y La Guaira, las autoridades actualizaron el número de víctimas fatales y reportaron más de 16.700 heridos. Continúa llegando ayuda internacional para asistir a las 20.000 personas refugiadas en campamentos provisorios.

El impacto devastador de los potentes terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela continúa arrojando cifras alarmantes. Este domingo, autoridades oficiales en Caracas confirmaron que el número de fallecidos se elevó a 4.490, mientras que la cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.

A casi tres semanas del desastre natural que golpeó duramente a la capital y asoló al estado de La Guaira, los esfuerzos no se detienen. Rescatistas locales y delegaciones extranjeras trabajan a destajo, intentando recuperar los cuerpos que aún permanecen atrapados bajo los escombros de las zonas más críticas.

Daños estructurales y crisis habitacional

El balance de los daños materiales es catastrófico. Según el reporte emitido por el Gobierno venezolano, la fuerza de los sismos dejó más de 850 edificios gravemente afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad.

Esta destrucción masiva provocó una crisis habitacional y humanitaria inmediata. Actualmente, cerca de 20.000 damnificados se encuentran refugiados en campamentos provisorios, donde las condiciones de vida son sumamente precarias. Para evitar el brote de enfermedades y contener una inminente crisis sanitaria en los asentamientos, equipos médicos de diversas partes del mundo se encuentran trabajando incansablemente en hospitales de campaña montados en la zona del desastre.

La respuesta humanitaria internacional

Ante la magnitud de la emergencia, la comunidad internacional mantiene constantes los envíos de asistencia. El canciller venezolano, Yvan Gil, informó que este mismo domingo arribó al país un cargamento procedente de Rusia, el cual incluye alimentos y enseres básicos destinados a asistir a las familias que lo perdieron todo.

En paralelo, la embajada de Estados Unidos comunicó que ya ha logrado entregar 100.000 kits de asistencia en las comunidades más golpeadas, sumando esfuerzos globales para intentar mitigar el sufrimiento de la población venezolana en medio de esta tragedia sin precedentes.