Donald Trump afirmó que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina “Ya se han dado las órdenes, y el Ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un período de un año, prorrogable, para diezmar todas las zonas” del país persa, aseguró el mandatario republicano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes por la noche que Estados Unidos destruirá por completo a la República Islámica de Irán si intentara o lograra asesinar al inquilino de la Casa Blanca en funciones.

“Mil misiles están listos para ser cargados y apuntando a la República Islámica de Irán, y miles más le seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual Presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡A mí!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Y agregó: “Ya se han dado las órdenes, y el Ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un período de un año, prorrogable, para diezmar y destruir por completo todas las zonas de Irán”.

La advertencia de Trump hacia el régimen de Teherán surgió luego de que se conociera que Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un presunto nuevo plan de Irán para asesinar al presidente estadounidense, según publicó The Wall Street Journal el jueves. El reporte señala que la alerta describió una trama en desarrollo, aunque no precisa cuándo fue transmitida ni a través de qué canal.

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La amenaza se enmarca en una secuencia iniciada en 2020, cuando Irán prometió públicamente matar a Trump tras la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en una operación estadounidense. Según el diario, esos llamados continuaron durante las recientes ceremonias por el entierro del ex líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a Channel 12 que la información no apuntaba a un complot concreto, sino a conversaciones generales entre dirigentes iraníes sobre la posibilidad de asesinar al mandatario. Estos funcionarios estimaron que Israel entregó el material en un intento de fortalecer la relación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump, además de influir en la política de Washington hacia Irán.

Uno de los funcionarios indicó que el Gobierno israelí ya había compartido información similar en el último año sobre presuntos planes de Irán y de grupos terroristas aliados. La diferencia entre la versión atribuida a la inteligencia israelí y la interpretación de las autoridades estadounidenses dejó abierta la cuestión de si existía una amenaza operativa específica o solo un aviso general.

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En declaraciones de esta semana, el jefe de Estado norteamericano hizo referencia a los riesgos contra su vida: “Estoy en todas las listas. Vi esta mañana que estoy en cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo, he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho”. El presidente ya enfrentó varios intentos de asesinato, incluido el tiroteo de 2024 en el que una bala rozó su oreja.

Respecto a la tensión entre Teherán y Washington tras la última escalada bélica en Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, criticó este sábado al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, acusándolo de “violar” el memorando de entendimiento firmado entre ambos países el pasado 17 de junio. “Irán hasta ahora ha cumplido con su palabra, a diferencia del así llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos que está violando el párrafo 9 del Memorando de Entendimiento. Esta violación sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos. Una dosis de realidad: Solo puede haber cumplimiento mutuo”, expresó Araghchi a través de sus redes sociales.

El párrafo nueve del preacuerdo establece que, “a la espera de un acuerdo definitivo”, Estados Unidos e Irán se comprometen a “mantener el status quo” de la República Islámica, lo que implica que la Casa Blanca “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.

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La crítica de Araghchi se produce después de que el Gobierno estadounidense incluyera en su lista de sanciones a Ali Ansari, considerado un “patrocinador clave” del nuevo líder supremo de Irán, Mojataba Khamenei, a pesar de que el artículo 9 del memorando limita las posibilidades de Washington para sancionar a Teherán.

Fuente Infobae