Terremotos en Venezuela: los devastadores sismos provocan al menos 235 muertos y 4.300 heridos La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como "zona de desastre natural". Mientras los rescatistas trabajan a contrarreloj bajo los escombros y la comunidad internacional despliega ayuda humanitaria, se reportaron saqueos en las áreas más afectadas.

El saldo de la tragedia que asola a Venezuela continúa agravándose. Al menos 235 personas perdieron la vida y otras 4.300 resultaron heridas como consecuencia de los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados durante la noche del miércoles. Los fenómenos afectaron de lleno a la capital, Caracas, y al estado costero de La Guaira, provocando el colapso de decenas de estructuras.

El balance oficial fue brindado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que actualmente se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 que continúan atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, estas cifras oficiales contrastan drásticamente con los reportes civiles: la página web “Desaparecidos Terremoto Venezuela” estima que la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce asciende a 44.300.

Ante la magnitud de los daños, que dejaron a 2.927 familias damnificadas y al menos 250 edificios afectados o totalmente destruidos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural.

Para intentar centralizar la información y la búsqueda, el jefe del Parlamento anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp”. “Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las intensas labores de salvamento, a la vez que formuló un llamado a mantener la “calma y la unidad nacional”.

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Caos y saqueos en La Guaira

La desesperación se apoderó de las calles en las horas posteriores a la catástrofe. En La Guaira, una de las áreas más castigadas por los movimientos telúricos y donde ya se han registrado unas 138 réplicas, se vivieron momentos de extrema tensión debido a una ola de saqueos.

De acuerdo con lo reportado por el diario El Nacional y la Agencia Noticias Argentinas, decenas de personas irrumpieron el jueves en diversos comercios y viviendas que resultaron parcialmente destruidos o abandonados. Mientras los bomberos y rescatistas buscaban sobrevivientes, grupos de ciudadanos asaltaron los locales para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

Histórico despliegue de ayuda internacional

La emergencia encendió las alarmas globales, movilizando rápidamente tanto a la sociedad civil —mediante campañas de recolección de insumos— como a la comunidad internacional, que comenzó a enviar asistencia técnica y financiera: