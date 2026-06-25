La cifra de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela aumentó a 188 muertos y 1.520 heridos , según el balance más reciente ofrecido por las autoridades. Los equipos de rescate y asistencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, donde además se reportan daños significativos en hospitales, comercios e infraestructura pública.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , informó que ocho hospitales sufrieron afectaciones a causa de los sismos. Algunos de esos centros de salud tuvieron que ser evacuados y sus pacientes fueron trasladados a otros hospitales para garantizar la continuidad de la atención médica.

“ Ocho hospitales fueron afectados, algunos debieron ser desalojados ”, señaló Rodríguez, quien agregó que están suministrando medicamentos, insumos médicos e hidratación tanto a pacientes como al personal sanitario.

Rodríguez también indicó que 20 centros comerciales resultaron dañados y que el número de obras de infraestructura afectadas ascendió a 346. Mientras continúan las evaluaciones sobre el alcance de los daños, Delcy Rodríguez, se trasladó este jueves al estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre. Según informó el jefe del Parlamento, Rodríguez se encuentra supervisando las labores de atención y respuesta en el área afectada.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

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Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existe amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, informó que hay al menos 32 muertos y 700 heridos como resultado de los sismos.