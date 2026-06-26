Ya son más de 500 los muertos por los terremotos en Venezuela La presidenta Delcy Rodríguez informó que se elevó la cifra de víctimas fatales. De acuerdo al reporte oficial, hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados.

El número de víctimas fatales por los terremotos que sacudieron Venezuela sigue en ascenso. Este viernes por la mañana la presidenta Delcy Rodríguez informó, según recogió EFE, que ya son 589 las personas fallecidas en los sismos y 2.980 los heridos. Mientras, continuaban las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Rodríguez visitó La Guaira, considerada el epicentro de la devastación, junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de un ambiente de escasez informativa por parte de las autoridades.

Solo allí más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

En la noche del jueves, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) confirmó la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda.

Varios países anunciaron el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos Argentina. También Estados Unidos, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Además, Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las “labores de socorro” por los terremotos del miércoles.

Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto Maiquetía -el principal del país, que sirve a Caracas- están operativos, confirmó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, cancelaron sus vuelos de este jueves en la ruta Madrid-Caracas.

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Por su parte, tras una breve suspensión, la panameña Copa Airlines reanudó sus vuelos a las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero mantuvo cancelados los viajes con destino a Caracas.

Venezolanos residentes en Argentina y Ecuador activaron redes de ayuda y plataformas digitales para intentar ubicar a familiares y allegados que permanecen incomunicados tras los dos terremotos.

En Venezuela, la Iglesia católica pidió acudir a los centros de acopio en Caracas y otras ciudades, para colaborar con alimentos, insumos médicos, ropa y herramientas para ayudar a los afectados.

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Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, mientras que se mantienen los reportes de fallas de conexión telefónica y servicio eléctrico en algunas de las zonas afectadas.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo este jueves que la situación en las zonas afectadas por los dos terremotos es de una “devastación realmente aterradora”, mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

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