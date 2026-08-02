Tragedia y tensión geopolítica en Ceuta: tras la muerte de 67 migrantes, más de 50 mil regresaron a África Un intento de ingreso masivo al enclave español en el norte africano dejó un saldo mortal, fuertes disturbios en las calles y despliegue militar. El Gobierno ibérico calificó el hecho como una "violación a la integridad territorial", mientras la crisis genera réplicas en la diplomacia internacional.

Una nueva y dramática ola migratoria volvió a sacudir al enclave español de Ceuta, en el norte de África. Entre el jueves y el viernes, una masa descontrolada de personas protagonizó un intento de ingreso masivo a territorio europeo que dejó una devastadora cifra de víctimas fatales y desató una profunda crisis política y diplomática.

Las estadísticas oficiales reportaron al menos 67 personas fallecidas al intentar rodear a nado un espigón fronterizo en medio del mar. De este modo, en el período acumulado de enero a agosto de 2026, las muertes en el intento por ingresar a territorio español ya ascienden a 97 personas, según los datos recabados por la Agencia Noticias Argentinas.

El flujo migratorio movilizó a unas 60.000 personas que lograron cruzar desde el continente africano hacia Europa. Sin embargo, el operativo no tuvo el resultado esperado por los migrantes: para la noche del viernes, autoridades de España y Marruecos confirmaron que cerca de 53.000 personas ya habían sido devueltas o retornado de manera voluntaria a su país de origen tras encontrarse con una realidad muy distinta a la proyectada.

Despliegue militar y repudio político

Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno de Madrid desplegó refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades de las Fuerzas Armadas para restablecer el control en la frontera.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó de urgencia a Ceuta y condenó de forma tajante el episodio: “Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España”, denunció, al tiempo que responsabilizó directamente a “las mafias que trafican con seres humanos”. Durante su recorrido por la zona, el mandatario debió enfrentar el repudio de sectores de la población local que se manifestaron en contra de sus políticas migratorias.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla representan la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África, lo que las convierte en puntos de constante atracción para la migración irregular. No obstante, la soberanía sobre estos territorios sigue siendo un eje de conflicto histórico, ya que Marruecos no las reconoce formalmente como españolas y suele referirse a ellas como “territorios ocupados”.

Entre las causas que impulsaron esta escalada en Madrid señalan un reciente fallo del Tribunal Supremo que prohíbe la expulsión inmediata de extranjeros llegados por vía marítima, sumado al impacto de un programa de regularización a gran escala lanzado recientemente por España.

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Violencia en las calles e impacto internacional

La irrupción masiva derivó en serios incidentes dentro de Ceuta. Se registraron enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad, saqueos a comercios, quema de vehículos y daños a la propiedad privada. La tensión escaló a tal punto que grupos de vecinos comenzaron a patrullar las calles organizados como milicias.

A nivel internacional, el hecho provocó un inmediato efecto dominó. Países como Francia e Italia tomaron la decisión de cerrar sus fronteras con España de manera preventiva, a diferencia de Portugal que mantuvo sus pasos abiertos.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump utilizó la crisis como argumento electoral para advertir sobre los riesgos de las políticas migratorias de la oposición en su país. En tanto, desde Rusia, la portavoz de Relaciones Exteriores, María Zajárova, tildó lo sucedido de “catósfera humanitaria” y cuestionó duramente a las máximas autoridades de la Unión Europea por su inacción frente a la emergencia.

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