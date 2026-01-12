Trump advirtió que evalúa una posible intervención militar y “opciones muy fuertes” contra Irán Desde el Air Force One, el presidente de Estados Unidos aseguró que el régimen iraní está "cruzando una línea roja". Este martes se reunirá con su gabinete de guerra para analizar desde ciberataques y más sanciones hasta el envío de terminales Starlink para apoyar las protestas internas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas de la geopolítica mundial este domingo al declarar que su administración está considerando “algunas opciones muy fuertes” contra Irán, sin descartar una posible intervención militar directa.

En un diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, y ante la consulta sobre si Teherán había cruzado una “línea roja” que justificara una respuesta de Washington, Trump fue contundente: “Están empezando (a cruzarla), según parece”.

“Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión”, afirmó el mandatario, según un reporte de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Gabinete de guerra y el menú de opciones

Trump recibe informes de inteligencia “cada hora” y tiene agendada una reunión clave para este martes en la que se le presentarán formalmente las alternativas de respuesta. Del encuentro participarán el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Defensa, Pete Hegseth; y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Según informó The Wall Street Journal, las opciones que baraja la Casa Blanca son variadas y agresivas:

Ciberguerra: Despliegue de armamento digital secreto contra instalaciones militares y civiles.

Intervención en comunicaciones: Envío de terminales de Starlink (el servicio de Elon Musk) para burlar la censura y potenciar a las fuentes antigubernamentales.

Sanciones: Un endurecimiento aún mayor del bloqueo económico.

Ataques militares: Una ofensiva física, aunque el Pentágono advirtió que esto requeriría movilizar fuerzas no solo para el ataque, sino para proteger a los efectivos estadounidenses en la región.

El contexto del conflicto

La tensión escala en medio de una crisis interna en Irán. Desde finales de diciembre, diversas ciudades son escenario de protestas masivas provocadas por la drástica devaluación del rial y el deterioro económico. Trump no espera tomar una decisión definitiva este mismo martes, ya que las deliberaciones están en una “etapa preliminar”, pero la advertencia ya ha sido lanzada.