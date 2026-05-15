Trump anunció “acuerdos comerciales fantásticos” con China y lanzó una fuerte advertencia sobre Irán Tras reunirse con su par Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos confirmó nuevos consensos económicos y estratégicos entre ambas potencias. Además, coincidieron en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y afirmaron que el régimen iraní no debe poseer armamento nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró una nueva y productiva reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, desarrollada en el complejo gubernamental de Zhongnanhai, en Beijing. Al finalizar el encuentro, el mandatario estadounidense celebró el acercamiento entre ambas potencias y aseguró haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y “excelentes para ambos países”.

Durante la cumbre, los jefes de Estado lograron limar asperezas y resolver “muchos problemas diferentes” vinculados al comercio y la cooperación bilateral, marcando un paso clave en la relación de las dos mayores economías del mundo.

Los ejes del nuevo consenso económico

Según trascendió tras la reunión, la agenda de trabajo abarcó un amplio abanico de sectores estratégicos para ambas naciones. Entre los puntos más destacados, se discutieron acuerdos vinculados a la exportación de productos agrícolas estadounidenses, proyectos energéticos, desarrollo de inteligencia artificial y posibles compras de aviones fabricados por Boeing por parte de Beijing.

Desde la Cancillería china respaldaron el optimismo de Trump y confirmaron que ambos líderes lograron forjar “nuevos consensos” en materia de política internacional y comercio. En este sentido, señalaron que Xi y Trump acordaron impulsar una relación basada en una “estabilidad estratégica constructiva”, comprometiéndose a reforzar la comunicación y la coordinación en temas regionales e internacionales para garantizar un vínculo “estable y sostenible”.

Medio Oriente y una postura firme sobre Irán

Más allá de los entendimientos comerciales, la geopolítica de Medio Oriente ocupó un lugar central en las conversaciones entre los líderes mundiales. La agenda incluyó un análisis profundo sobre la situación actual de Irán y la imperiosa necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima que resulta fundamental para el comercio global de petróleo y gas.

En este contexto, el presidente republicano fue tajante al referirse al programa armamentístico de Teherán. Trump aseguró que tanto Washington como Beijing comparten una misma e inamovible visión: Irán “no debe tener nunca armas nucleares”, enviando así un claro mensaje de unidad frente a la tensión en la región y respaldando en conjunto la libre navegación en las rutas marítimas de Medio Oriente.