El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Beijing para mantener una reunión con el líder chino, Xi Jinping en un contexto de tensiones comerciales, la guerra contra Irán y disputas sobre Taiwan. Según lo que informó el mandatario estadounidense, tendrá una larga conversación con Xi.
Esta visita representa el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a China desde el 2017. Fue el mismo Trump que visitó Beijing durante su primer mandato. Este encuentro tendrá varias reuniones durante jueves y viernes además de las ceremonias oficiales.
“Tendremos una larga conversación al respecto”, declaró Trump antes de partir para China. “Tenemos muchas cosas que discutir. Y no diría que Irán sea una de ellas”, agregó.
Ambos líderes conversarán sobre varios temas importantes a las relaciones bilaterales y la paz y el desarrollo mundial, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
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