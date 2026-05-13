Donald Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping: “Tenemos muchas cosas que discutir” El mandatario estadounidense fue invitado por su par chino. Trump se quedará en tierras orientales hasta el viernes 15 de mayo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Beijing para mantener una reunión con el líder chino, Xi Jinping en un contexto de tensiones comerciales, la guerra contra Irán y disputas sobre Taiwan. Según lo que informó el mandatario estadounidense, tendrá una larga conversación con Xi.

Esta visita representa el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a China desde el 2017. Fue el mismo Trump que visitó Beijing durante su primer mandato. Este encuentro tendrá varias reuniones durante jueves y viernes además de las ceremonias oficiales.

“Tendremos una larga conversación al respecto”, declaró Trump antes de partir para China. “Tenemos muchas cosas que discutir. Y no diría que Irán sea una de ellas”, agregó.

Ambos líderes conversarán sobre varios temas importantes a las relaciones bilaterales y la paz y el desarrollo mundial, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.