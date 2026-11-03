Comenzó el recuento de votos en EE.UU. y Trump seguirá los resultados desde la Casa Blanca Los primeros centros de votación cerraron en Kentucky e Indiana. Los resultados definirán si los republicanos mantienen el control del Congreso.

Estados Unidos celebra este martes las elecciones de medio término, una jornada clave que pondrá a prueba el respaldo a la gestión de Donald Trump y definirá el control del Congreso. Los comicios incluyen la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones, en un contexto marcado por la preocupación por el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara baja y disputar la mayoría republicana en el Senado, actualmente integrada por 53 republicanos y 47 demócratas. Una derrota del oficialismo limitaría la capacidad legislativa de Trump y podría habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña estuvo marcada por una inversión publicitaria superior a los 11.000 millones de dólares y una participación anticipada de más de 57 millones de votantes. Las proyecciones previas anticipaban una posible mayoría demócrata en ambas cámaras, aunque varias contiendas permanecían abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

Otro de los focos de atención está puesto en la aceptación de los resultados, luego de que Trump cuestionara sin pruebas la transparencia de elecciones anteriores. El mandatario tenía previsto seguir el escrutinio desde la Casa Blanca junto a aliados políticos y funcionarios de su gabinete.

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Cerraron los primeros centros de votación en Indiana y Kentucky

Los primeros centros de votación cerraron en la mayor parte de Indiana y en algunas zonas de Kentucky, mientras que en otros estados las mesas continuaban abiertas. En Kentucky, las encuestas previas mostraban una ventaja de aproximadamente nueve puntos para el republicano Andy Barr, quien busca ocupar la banca del Senado que dejará Mitch McConnell, frente al demócrata Charles Booker.

Aunque Barr partía como favorito, la diferencia era considerablemente menor a la que obtuvo Donald Trump en ese estado durante las elecciones presidenciales de 2024.

Trump dijo que sigue de cerca la cobertura de las elecciones de medio término

El presidente aseguró que estaba siguiendo por Fox News la cobertura de los resultados y las tendencias previas al cierre del escrutinio. Sin embargo, su publicación en Truth Social no incluyó comentarios sobre el desempeño de los candidatos republicanos.

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En cambio, aprovechó el mensaje para cuestionar a la analista de la cadena Jessica Tarlov, a quien insultó por su desempeño televisivo y anunció que cambiaría de canal hasta que dejara de estar al aire.

Trump convocó a sus aliados a seguir los resultados desde la Casa Blanca

Trump seguirá el recuento de votos desde el Salón Este de la Casa Blanca, acompañado por un grupo reducido de aliados y funcionarios de su gabinete. La reunión fue organizada durante los últimos días, luego de que integrantes del oficialismo manifestaran su intención de compartir con el mandatario la noche electoral.

Además, tanto el Gobierno como MAGA, Inc., la organización política vinculada al presidente, instalaron centros de operaciones en la sede presidencial y sus alrededores.