Trump llamó a los iraníes a levantarse contra el régimen: “Cuando terminemos, tomen el control del gobierno” El presidente de Estados Unidos habló de los ataques a gran escala en Irán. Aseguró que buscan destruir su programa nuclear y exhortó a la población a sublevarse contra el liderazgo de Ali Jamenei. Netanyahu habló de una acción conjunta para “cambiar el destino” del país persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló luego de que su país lanzara “importantes operaciones de combate” en territorio de Irán y llamó abiertamente a la población iraní a levantarse contra el régimen de los ayatolás.

En un mensaje en video difundido en su red social Truth, tras reportes de explosiones en Teherán, el mandatario aseguró que el objetivo es destruir la capacidad misilística iraní y terminar con su programa nuclear.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida”, afirmó. Luego, se dirigió directamente a los ciudadanos iraníes: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será de ustedes. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones. La hora de su libertad está cerca”.

“Jamás podrán tener un arma nuclear”

Trump sostuvo que la operación apunta a impedir que Irán acceda a armamento nuclear. “Siempre ha sido política de Estados Unidos, especialmente de mi administración, que este régimen terrorista jamás pueda poseer un arma nuclear. Lo repito: jamás podrán poseer un arma nuclear”, enfatizó.

El presidente recordó que en una ofensiva previa, la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, fueron atacados los principales centros nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán, y dio a entender que el operativo actual podría tener un alcance mayor.

Además, advirtió que podrían producirse bajas estadounidenses y lanzó un mensaje a las fuerzas de seguridad iraníes: ofreció “inmunidad” a quienes depongan las armas, pero advirtió que, de lo contrario, enfrentarán “una muerte segura”.

Tensión tras negociaciones fallidas

El anuncio se produjo días después de negociaciones entre Washington y Teherán en Ginebra, con mediación de Omán, para intentar reencauzar el futuro del programa nuclear iraní. Las conversaciones no alcanzaron un acuerdo.

Irán había firmado en 2015 un pacto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y la Unión Europea para limitar su programa nuclear, pero Trump retiró a su país del acuerdo en 2018, durante su primera presidencia.

En su discurso, el mandatario acusó al régimen liderado por Ali Jamenei de sostener durante décadas una política de hostilidad contra Estados Unidos y de promover grupos armados en la región. También recordó la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y otros ataques atribuidos a organizaciones vinculadas a Irán.

Respaldo de Israel

En la misma línea se expresó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que la acción conjunta entre Washington y Tel Aviv busca crear las condiciones para que “el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

“Ha llegado el momento de que se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz”, señaló el líder israelí en un mensaje público.

Mientras tanto, el gobierno iraní declaró el estado de emergencia y cerró su espacio aéreo, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a toda la región.

En el cierre de su mensaje, Trump volvió a dirigirse a la población iraní: “Manténganse a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar”.