Más de 60 muertos y decenas de detenidos en medio de la ola de violencia desatada en México Entre las víctimas mortales se contaban 25 sujetos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una mujer civil que quedó atrapada entre los tiroteos. Desde el Gobierno de México indicaron que el lunes por la tarde comenzaron a normalizarse las actividades cotidianas en las zonas afectadas.

Al menos 62 personas murieron y 70 fueron detenidas como resultado de la violencia desatada el domingo en varios estados de México, tras la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, según informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario mexicano expuso durante una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, que entre las víctimas mortales se contaban 25 sujetos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una mujer civil que quedó atrapada entre los tiroteos.

García Harfuch sostuvo que tras el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se registraron también 34 presuntos delincuentes abatidos, 30 en esa localidad y otros cuatro en el estado de Michoacán, además de 15 efectivos de diversas corporaciones que resultaron heridos durante las acciones violentas como represalia de la captura y muerte del capo narco.

“Se registraron 85 bloqueos en carreteras de Baja California (noroeste), Estado de México (centro), Michoacán (oeste), Guanajuato (centro), Guerrero (sur), Jalisco, Oaxaca (sur), Sinaloa (noroeste), Tamaulipas (noreste), Veracruz (este) y Zacatecas (norte)”, sostuvo.

Las acciones más violentas se dieron en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, donde las autoridades locales enfrentaron 27 ataques directos por parte de integrantes del cártel.

Según el secretario de Seguridad, las acciones violentas buscaban frenar a las fuerzas federales, lo que afectó la seguridad y la movilidad de la población. Los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad también trajeron consigo la detención de al menos 70 presuntos criminales en siete estados del país.

García Harfuch destacó que gracias a la coordinación entre los tres niveles del Gobierno (municipal, estatal y federal), este lunes comenzaron a normalizarse las actividades cotidianas en las zonas que resultaron afectadas por la violencia, aunque comentó que aún permanecen activos unos 20 bloqueos carreteros.

Los disturbios por la muerte de “El Mencho”

La muerte de uno de los principales narcotraficantes de México desató una oleada de disturbios que provocó la suspensión de clases este lunes en los distintos niveles educativos, así como el cierre temporal de comercios y establecimientos bancarios en diversas regiones del país.

Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional y su organización opera en más de 20 estados mexicanos, al consolidarse como una de las más peligrosas y poderosas del país centroamericano.

En años recientes, el Gobierno mexicano había dado golpes importantes a esta estructura criminal, como la captura en abril de 2024 de “Don Rodo”, hermano del capo fallecido, y la detención en diciembre de 2022 de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, señalado como el responsable logístico del cártel.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó a su vez el compromiso de la administración con la seguridad nacional y el restablecimiento de la paz, al tiempo que destacó la labor de las Fuerzas Armadas, a las que calificó como “extraordinarias”.