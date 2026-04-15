Trump no contempla una extensión de la tregua en la guerra con Irán Lo afirmó el corresponsal jefe en Washington de la cadena ABC, Jonathan Karl, que citó un diálogo con el presidente de Estados Unidos. En paralelo, diplomáticos de Israel y Líbano se comprometieron a seguir negociando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una ampliación del alto el fuego entre su país e Irán.

“El presidente Trump me dijo que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario”, escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.

Mientras, representantes diplomáticos de Israel y Líbano se comprometieron a seguir negociando, tras el primer encuentro directo en años celebrado este martes en Washington.

La situación en el Líbano está condicionando la postura de Irán en las negociaciones con EE.UU. pero no parece que el primer ministro israelí esté dispuesto a cesar su ofensiva en el país vecino, consigna la agencia EFE.

La postura de Irán

Irán advirtió este miércoles de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.

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“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, alertó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi.