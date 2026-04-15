El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una ampliación del alto el fuego entre su país e Irán.
“El presidente Trump me dijo que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario”, escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.
La situación en el Líbano está condicionando la postura de Irán en las negociaciones con EE.UU. pero no parece que el primer ministro israelí esté dispuesto a cesar su ofensiva en el país vecino, consigna la agencia EFE.
La postura de Irán
Irán advirtió este miércoles de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.
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