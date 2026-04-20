La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, fue escenario de un tiroteo fatal este lunes. Un hombre armado escaló una de las pirámides y, desde la cima, abrió fuego contra los presentes para luego quitarse la vida en el lugar.
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El episodio terminó con la muerte de una turista canadiense y al menos seis heridos, entre los que se contaban cuatro que habían sido alcanzados por disparos y otros dos que cayeron desde la pirámide mientras intentaban huir del tirador, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
El secretario de Seguridad precisó que las personas lesionadas son dos colombianas, una canadiense y otra rusa, y que todas ellas recibieron atención médica en el Hospital General de Axapusco.
Los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (El IMSS-Bienestar) informaron que habían atendido a siete personas a raíz de la balacera en Teotihuacán, entre ellas una menor de edad. Sobre el estado de los heridos que cayeron de la pirámide precisó que uno había sufrido una fractura y otro un esguince.
El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, según informó El Universal.
En el sitio se encontró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Asimismo, el Gabinete de Seguridad indicó que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
En videos que se difundieron a través de las redes sociales se puede ver cómo mientras algunas personas corrían para escapar de los disparos, otras se resguardaban detrás de las estructuras de piedra. Otro video muestra al tirador, vestido con una camisa de cuadros, caminando por lo alto de la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán con 43 metros de altura.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la mandataria en X.