Un hombre armado disparó contra turistas en una de las pirámides de Teotihuacán El episodio se registró en la reconocida zona arqueológica ubicada en las afueras de Ciudad de México. Según reportaron las autoridades, el tirador se quitó la vida en el lugar tras el ataque

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, fue escenario de un tiroteo fatal este lunes. Un hombre armado escaló una de las pirámides y, desde la cima, abrió fuego contra los presentes para luego quitarse la vida en el lugar.

El episodio terminó con la muerte de una turista canadiense y al menos seis heridos, entre los que se contaban cuatro que habían sido alcanzados por disparos y otros dos que cayeron desde la pirámide mientras intentaban huir del tirador, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El secretario de Seguridad precisó que las personas lesionadas son dos colombianas, una canadiense y otra rusa, y que todas ellas recibieron atención médica en el Hospital General de Axapusco.

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Los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (El IMSS-Bienestar) informaron que habían atendido a siete personas a raíz de la balacera en Teotihuacán, entre ellas una menor de edad. Sobre el estado de los heridos que cayeron de la pirámide precisó que uno había sufrido una fractura y otro un esguince.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, según informó El Universal.