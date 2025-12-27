Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta que manejaba una argentina en Punta del Este El fuerte impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad en la zona de la playa Brava.

Un trágico siniestro vial conmocionó a Punta del Este, este viernes por la tarde, cuando un motociclista de 44 años perdió la vida tras impactar violentamente contra una camioneta conducida por una argentina de 34 años.

El choque se produjo cerca de las 14 en la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, en la zona de la playa Brava, uno de los puntos más concurridos del balneario uruguayo.

Según detalló TN, los primeros reportes y el análisis de las cámaras de seguridad, el choque se desencadenó cuando una camioneta Mercedes Benz con patente argentina intentaba cruzar la rambla hacia la costa.

Hubo más de 30 accidentes en la costa de Maldonado, Uruguay.

En ese momento, una moto Yamaha YZF-R3 que circulaba a gran velocidad en sentido al centro del balneario no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral, provocando que el conductor saliera despedido y falleciera en el acto.

Medios uruguayos reportaron que, en las últimas 48 horas, se registraron casi 30 accidentes de tránsito en la costa de Maldonado, en el inicio de la temporada de verano.