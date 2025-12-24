El Papa pidió detener la guerra en todas partes por Navidad Sobre la situación en Gaza, León XIV dijo que pudo hablar con el párroco argentino Gabriel Romanelli. “Los problemas persisten, la población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura”, aseguró.

El Papa León XIV aseguró este martes que le causa “mucha tristeza” que Rusia haya rechazado la petición de una tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todas las partes del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.

“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad, yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz“, instó el pontífice a los medios a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde descansa los martes.

Y deseó: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.

Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y explicó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

“Están intentando organizando la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó.

Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa, explicó a los medios del Vaticano que “los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”.