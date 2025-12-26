“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando de manera brutal, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos durante muchos años, incluso siglos”, escribió Trump en su red social Truth Social, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El mandatario sostuvo que la operación incluyó “varios ataques perfectos” ejecutados por el Departamento de Guerra y remarcó que su gobierno no permitirá que el terrorismo islámico radical continúe avanzando. “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, afirmó.
En su mensaje, Trump volvió a insistir en que Estados Unidos mantendrá una postura firme frente a los grupos extremistas. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, subrayó.
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, Trump había denunciado públicamente que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por “islamistas radicales”, y calificó al país africano como un “país de especial preocupación”. En ese momento, el gobierno nigeriano rechazó esas declaraciones y aseguró que no reflejaban la situación real, al tiempo que ratificó su compromiso de combatir el terrorismo.
Sin embargo, Trump volvió a cuestionar a las autoridades de Nigeria por considerar que no hacen lo suficiente para frenar la violencia contra comunidades cristianas. Incluso, el 1 de noviembre, llegó a advertir que las fuerzas estadounidenses “podrían muy bien ingresar” al país para “aniquilar por completo a los terroristas islámicos”.
Posteriormente, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental calificó de “falsas y peligrosas” las acusaciones del mandatario estadounidense, y expresó su respaldo a Nigeria, el país más poblado de la región.