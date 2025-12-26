Trump afirmó que Estados Unidos lanzó un ataque “letal” contra el Estado Islámico en Nigeria El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que el Ejército estadounidense llevó a cabo un ataque “poderoso y letal” contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, en el marco de una ofensiva contra el terrorismo en la región.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando de manera brutal, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos durante muchos años, incluso siglos”, escribió Trump en su red social Truth Social, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario sostuvo que la operación incluyó “varios ataques perfectos” ejecutados por el Departamento de Guerra y remarcó que su gobierno no permitirá que el terrorismo islámico radical continúe avanzando. “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, afirmó.

En su mensaje, Trump volvió a insistir en que Estados Unidos mantendrá una postura firme frente a los grupos extremistas. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, subrayó.

Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, Trump había denunciado públicamente que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por “islamistas radicales”, y calificó al país africano como un “país de especial preocupación”. En ese momento, el gobierno nigeriano rechazó esas declaraciones y aseguró que no reflejaban la situación real, al tiempo que ratificó su compromiso de combatir el terrorismo.

MIRA TAMBIÉN El Papa pidió detener la guerra en todas partes por Navidad

Sin embargo, Trump volvió a cuestionar a las autoridades de Nigeria por considerar que no hacen lo suficiente para frenar la violencia contra comunidades cristianas. Incluso, el 1 de noviembre, llegó a advertir que las fuerzas estadounidenses “podrían muy bien ingresar” al país para “aniquilar por completo a los terroristas islámicos”.

Posteriormente, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental calificó de “falsas y peligrosas” las acusaciones del mandatario estadounidense, y expresó su respaldo a Nigeria, el país más poblado de la región.