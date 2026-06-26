Una avioneta chocó contra el rascacielos más alto de Beijing El impacto forzó la evacuación inmediata de todos los ocupantes del inmueble y generó pánico en las inmediaciones ante la caída de escombros.

Una avioneta chocó en las últimas horas contra la Torre Citic de Beijing, el rascacielos más alto de Beijing con 109 pisos. El impacto forzó la evacuación de todas las personas que se encontraban en la zona ya que hubo una gran cantidad de escombros en las inmediaciones.

La colisión afectó a los niveles más elevados del rascacielos, un imponente complejo que cuenta con una altura de 528 metros. Como consecuencia, una importante cantidad de restos de mampostería e infraestructura se dispersaron sobre las veredas peatonales y los espacios verdes adyacentes al pie de la edificación.

���� ✈️| Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso. ��El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito…

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June 26, 2026



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De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave involucrada en el hecho fue identificada como un modelo Sunward SA 60L Aurora, la cual pertenece a la flota comercial de la firma Shuangyue General Aviation. El choque se localizó en la zona área de Guomao, situada dentro del distrito de Chaoyang.

Las autoridades intentaban esclarecer la cantidad de tripulantes que viajaban a bordo, la ruta aérea que realizaba la aeronave antes de la colisión y las circunstancias técnicas o humanas que desencadenaron el accidente.