Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima La acusación generó una fuerte reacción entre los hinchas, que irrumpieron en el campo de juego para confrontar a los futbolistas señalados, quienes luego fueron separados del plantel mientras avanza la investigación judicial. Las imágenes

Se registran momentos de extrema tensión en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima luego de que se conociera la denuncia de una joven argentina contra tres futbolistas del plantel, a quienes acusa de abuso sexual.

Tras la difusión del caso, miembros de la barra ingresaron al estadio con la intención de enfrentar y amenazar a los jugadores señalados.

Los acusados son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. De acuerdo con la presentación judicial realizada por la denunciante, el hecho habría ocurrido días atrás en un hotel de Montevideo, donde los futbolistas se encontraban concentrados.

Luego de que la denuncia tomara estado público, un grupo de hinchas se acercó al estadio y comenzó a manifestarse con gritos y golpes en uno de los accesos. Minutos más tarde, lograron entrar al campo de juego, donde quedaron frente a frente con los jugadores.

Periodistas presentes en el lugar registraron la situación en distintos videos; en uno de ellos se escucha una advertencia directa: “Zambrano, no vamos a meter la mano con violines”. Ante este contexto, la institución decidió separar del plantel a Zambrano, Trauco y Peña Flores y difundió un comunicado oficial en el que informó que los futbolistas quedaron desafectados de manera indeterminada.

Según pudo confirmar TN, el episodio denunciado habría ocurrido en el hotel Hyatt de Montevideo y se dio en el marco de la estadía del equipo en Uruguay. En su declaración, la joven explicó que viajó al país vecino junto a una amiga y que mantuvo un encuentro con los jugadores en el hotel donde se alojaba. Según su testimonio, allí fue abusada sexualmente.

La presentación judicial fue realizada en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione. En su relato, la mujer indicó que Zambrano la invitó a su habitación luego de conocerse y compartir salidas en días previos. Una vez allí, se presentaron los otros dos futbolistas y, según afirmó, los tres abusaron de ella.

Como parte de la causa, la joven aportó un informe médico del Hospital Muñiz, donde fue atendida, y las prendas que vestía el día del presunto ataque.