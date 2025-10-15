Hamás comunicó la entrega de todos los cuerpos de rehenes muertos a su alcance: “Hemos cumplido con lo acordado” Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de la organización, señaló que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos".

Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron este miércoles noche de que ya entregaron todos los cuerpos de rehenes muertos en Gaza a su alcance.

Además, añadió que el resto de cadáveres “requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos“.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente“, añadió el brazo armado del grupo islamista en un comunicado, en el que indica que ha “cumplido con lo acordado” al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y a los fallecidos que tenía localizados.

La entrega de los nuevos cuerpos se produce después de momentos de tensión al haber entregado hasta el momento Hamás solo a 4 de los 28 restos de rehenes que había en la Franja.

Poco antes de este mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias en las próximas horas de la entrega de nuevos cadáveres.

El retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamás tensionó el acuerdo con Israel, que estaba estudiando restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.