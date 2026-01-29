Venezuela: liberaron a otros 23 detenidos políticos y el gobierno niega presiones externas Diosdado Cabello confirmó las nuevas excarcelaciones, que ya suman un total de 831. El ministro aseguró que la medida responde a un plan de "pacificación" iniciado por Nicolás Maduro —hoy detenido en EE.UU.— y continuado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles la excarcelación de otras 23 personas vinculadas a actividades políticas. La confirmación llegó a través del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien enmarcó la medida como una “decisión soberana del Estado venezolano” y descartó cualquier tipo de injerencia extranjera.

Según informó el portavoz del chavismo, con este nuevo grupo ya son 831 las personas liberadas hasta la fecha. Cabello aclaró que este proceso responde a una orden directa impartida el pasado mes de diciembre por el entonces mandatario Nicolás Maduro (actualmente detenido en Estados Unidos) y que hoy es ejecutada bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“No responden a presiones”

Durante su programa semanal de televisión, y citando un informe de la agencia Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Cabello enfatizó que cada liberación fue producto de una evaluación individual realizada por las instancias judiciales competentes.

El funcionario fue tajante al desvincular estas medidas de la agenda de organismos internacionales: “Estas medidas no responden a presiones externas ni a acciones de organizaciones no gubernamentales. Han sido decisiones tomadas por el Estado”, reiteró el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

MIRA TAMBIÉN Buscan en Estados Unidos a una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Un llamado a la “convivencia”

Desde el oficialismo explicaron que las liberaciones forman parte de un plan estratégico orientado a la “convivencia democrática y la paz”, una iniciativa que Delcy Rodríguez ha presentado como la única vía para preservar la estabilidad nacional en medio de la compleja transición política que atraviesa el país caribeño.

Finalmente, Cabello envió un mensaje directo a los 831 beneficiados por las medidas: “El llamado es a que regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica. No es la violencia el camino“, recalcó.