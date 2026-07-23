Jueves gris y frío en Tucumán: el pronóstico completo para hoy El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones en la capital tucumana. La temperatura máxima no superará los 15°C.

Los tucumanos vivirán este jueves 23 de julio una jornada típicamente invernal. De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para San Miguel de Tucumán indica un clima fresco, con un alto porcentaje de humedad y sin probabilidades de lluvias a lo largo de todo el día.

Para hoy, el organismo prevé que la temperatura mínima se ubique en los 9°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 15°C durante la tarde. Por su parte, la humedad promedio rondará el 86%, acompañada de vientos calmos.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

Para las primeras horas de este jueves, el SMN detalla que el cielo se mantendrá estable y no se contemplan precipitaciones. La humedad se ubicará en torno al 86%, con vientos muy leves de apenas 5 km/h provenientes del sector este.

A medida que avance la media mañana, las condiciones se mantendrán similares: la humedad descenderá levemente al 85% y la brisa del este soplará a unos 6 km/h, manteniendo el ambiente fresco pero sin amenazas de chaparrones.

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El pronóstico para la tarde y la noche

Para la franja vespertina, los especialistas en meteorología descartan la llegada de lluvias a la capital provincial. La temperatura alcanzará su punto máximo de 15°C y se esperan vientos moderados de hasta 8 km/h, también soplando desde el este.

Finalmente, hacia la noche de este jueves, el tiempo continuará estable y sin precipitaciones a la vista. El viento rotará hacia el sector sur, con una velocidad de 7 km/h, marcando el inicio de un marcado descenso térmico de cara a la madrugada del viernes.