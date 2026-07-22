Vuelve “Experiencia Congresales: Ecos de 1816” al Paseo de la Independencia La innovadora propuesta convierte el espacio público en un museo a cielo abierto con arte, historia y tecnología. Se podrá visitar gratis este viernes, sábado y domingo.

En el marco del Mes de la Independencia y durante la última semana de vacaciones de invierno en la provincia, se reedita la muestra “Experiencia Congresales: Ecos de 1816”.

Por pedido de los vecinos y por decisión de la Intendente Rossana Chahla, las familias podrán disfrutar de este recorrido inmersivo los días 24, 25 y 26 de julio, a partir de las 10 h.

La iniciativa convierte el tradicional Paseo de la Independencia (Congreso en el tramo comprendido entre 24 de Septiembre y Crisóstomo Álvarez) en un escenario interactivo a cielo abierto. A través de una cuidada puesta en escena que fusiona intervención artística, recursos tecnológicos y narración histórica, el público podrá conectarse con los protagonistas y los debates que dieron origen a la Declaración de la Independencia en 1816.

Mediante tótems interactivos de última generación distribuidos a lo largo del recorrido y disponibles de 10 a 22 h, los próceres y personajes históricos que estuvieron presentes en la Casa Histórica aquel 9 de Julio de 1816 cobrarán vida para narrar los debates y vicisitudes del proceso emancipatorio.

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A la intervención urbana se suma la puesta escénica “Ecos de 1816”, dirigida por el realizador tucumano Nicolás Aráoz. Esta propuesta con actores en escena se presentará durante el fin de semana a partir de las 19:30 h, donde más de 30 artistas caracterizados con vestimenta de época recrearán con fidelidad el clima de fervor patriótico que se vivió en la ciudad.

Días y horarios

Paseo de Tótems interactivos: ubicados sobre calle Congreso, entre 24 de Septiembre y Crisóstomo Álvarez. Se podrá realizar el recorrido el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, de 10 a 22 h.

ubicados sobre calle Congreso, entre 24 de Septiembre y Crisóstomo Álvarez. Se podrá realizar el recorrido el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, de 10 a 22 h. Ecos de 1816: la experiencia con actores en vivo se llevará a cabo en el mismo tramo de calle Congreso, el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, de 19.30 a 21.30 h.

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