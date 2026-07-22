Invitan a donar sangre durante el receso invernal para reforzar las reservas El Banco de Sangre de la Provincia recordó la importancia de la donación voluntaria para garantizar la atención de pacientes en emergencias, tratamientos oncológicos, embarazos y casos pediátricos.

Con el objetivo de mantener un stock suficiente de sangre para responder a la demanda de los hospitales de toda la provincia, el Banco de Sangre renovó la convocatoria a la comunidad para sumarse al acto solidario de donar sangre, especialmente durante esta época del año, en la que muchas personas cuentan con mayor disponibilidad de tiempo debido al receso invernal y las vacaciones.

La directora del Banco de Sangre de la Provincia, doctora Felicitas Agote, explicó que, si bien la actividad cotidiana cambia durante esta temporada, las necesidades del sistema de salud permanecen constantes. “Esta es una época muy especial. Recién venimos de vivir el Mundial, hay mucha gente de vacaciones, entonces la idea es invitar particularmente a quienes ahora tienen un tiempo libre, que están más relajados, a que se acerquen al Banco de Sangre o a cualquiera de nuestras postas a donar sangre, porque los pacientes no se toman vacaciones y siempre hay alguien que lo está necesitando”, expresó.

En ese sentido, recordó que las transfusiones son fundamentales para la atención de personas accidentadas, pacientes oncológicos, embarazadas, niños y otros pacientes que dependen de este recurso para continuar con sus tratamientos. “Queremos contar con el stock necesario para brindar una respuesta oportuna y a tiempo a cada paciente que lo requiera”, señaló.

El Banco de Sangre funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 12:00 horas, en Avenida Mitre 236. Pueden donar personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud. Antes de la donación se recomienda realizar un desayuno liviano, evitando lácteos y alimentos con alto contenido graso. Se puede consumir té, café, mate, tostadas, frutas o jugos sin inconvenientes.

Agote también destacó la incorporación de nuevas normas de medicina transfusional que, gracias a la aplicación de técnicas de biología molecular para el análisis de la sangre, redujeron el denominado “período de ventana”, es decir, el tiempo entre el contagio de una enfermedad y su detección en el laboratorio. Como consecuencia, los períodos de diferimiento para donar se acortaron de un año a tres meses en casos como la realización de tatuajes, piercings o determinadas situaciones de riesgo. “Esto permite que muchas más personas puedan acercarse a donar y colaborar con el sistema de salud”, indicó.

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Una vez obtenida, la sangre donada es procesada y distribuida a los hospitales públicos de toda la provincia. Además de la sede central, el Banco de Sangre cuenta con postas de donación en los hospitales de Maternidad y Centro de Salud los días lunes; en el Hospital del Niño Jesús los miércoles; y también en los hospitales Padilla, Eva Perón y Concepción, para facilitar el acceso de la población del sur provincial.

Finalmente, la directora llevó tranquilidad respecto al proceso de recuperación tras la donación. Explicó que, en términos generales, los donantes pueden retomar sus actividades habituales, aunque recomendó evitar esfuerzos físicos intensos durante ese día, especialmente con el brazo donde se realizó la extracción.

Asimismo, recordó que quienes donan sangre tienen derecho, según la Ley Nacional de Sangre, a una licencia de 24 horas sin perjuicio del presentismo ni de otras condiciones laborales. En el caso de los donantes de aféresis, ese beneficio se extiende a 36 horas.