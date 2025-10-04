Milei volvió a reunirse con Macri y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones de octubre Fue en la Quinta de Olivos, el mismo lugar en el que se encontraron el fin de semana pasado. El presidente indicó en un mensaje que el acercamiento se dará para "construir los consensos necesarios" para avanzar en las reformas "estructurales" del país. Estuvieron presentes Guillermo Francos y Karina Milei.

En medio del escándalo que sacude al Gobierno por los vínculos de José Luis Esper con el presunto narco Fred Machado, el presidente Javier Milei se volvió a reunir este viernes con el exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, el segundo encuentro en menos de una semana entre los líderes de La Libertad Avanza y el PRO.

Fue una “reunión muy fructífera”, dijo el presidente sobre la reunión, que se extendió casi dos horas. “Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre”, añadió el libertario.

En el cónclave estuvieron, además de Milei y Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos –presente en el encuentro anterior– y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, completó el libertario en un posteo de la red social X.





Dos reuniones en una semana

Milei y Macri se habían reencontrado el domingo pasado en Olivos, luego de un período de distanciamiento. El expresidente Macri lo confirmó a través de sus redes sociales y dijo que mantuvo una “larga reunión” con Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En una publicación en su cuenta de X, Macri celebró el reinicio de las conversaciones y detalló el tono del encuentro. “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año”, escribió el exmandatario.

En su posteo, el fundador del PRO reveló cuál fue el eje de la conversación y el espíritu con el que se acercó al encuentro. Según sus palabras, la reunión tuvo “siempre la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

El mensaje de Macri puso fin a las especulaciones y oficializó el restablecimiento de un vínculo que se había mantenido en silencio durante más de un año, marcando un punto de inflexión en la relación entre los dos líderes.