A cinco años del femicidio de Paola Tacacho: presentaron el documental “22 veces Paola Tacacho” En el marco del quinto aniversario del femicidio de Paola Tacacho, se presentó el documental “22 veces Paola Tacacho”, una producción que reconstruye su historia, visibiliza las fallas del sistema judicial y rescata la lucha colectiva que surgió tras su asesinato.

En una entrevista, la periodista feminista, Milagros Mariona, destacó que la presencia en las calles sigue siendo una herramienta fundamental: “Estar en las calles abre la posibilidad a muchas mujeres que no saben a dónde acudir. Es una forma de acompañarnos y de hacernos visibles”.

El documental muestra la historia de Paola, una joven salteña que se trasladó a Tucumán para estudiar y trabajar, y cuyo caso expuso la falta de respuesta del Poder Judicial, que recibió 22 denuncias antes del crimen. “Hablamos con su familia, con sus amigos y con mujeres que viven situaciones similares. También contamos cómo se gestaron las marchas espontáneas que se multiplicaron en todo el país”, explicó Milagros.

“22 veces Paola Tacacho” podrá verse en tres funciones especiales a través de la cuenta Justicia por Paola Tacacho, donde además se difunden actividades y materiales para mantener viva su memoria y exigir cambios profundos en la justicia con perspectiva de género.