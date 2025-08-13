Abren inscripciones para cubrir 404 cargos en el Servicio Penitenciario de Tucumán El Gobierno provincial anunció que este jueves 14 y sábado 16 de agosto se realizarán las inscripciones para cubrir 404 cargos transitorios en el Servicio Penitenciario de Tucumán.

Las vacantes corresponden a profesionales, técnicos y auxiliares. El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera online y contará con diferentes requisitos según la categoría del cargo.

Para los técnicos y auxiliares, el límite de edad será de hasta 38 años, mientras que para los profesionales no habrá restricción etaria. En todos los casos, el requisito fundamental será presentar título secundario, terciario o universitario, según corresponda al puesto.

Las autoridades destacaron que la convocatoria busca reforzar el personal del Servicio Penitenciario y cubrir necesidades operativas en distintas áreas, priorizando la transparencia y la igualdad de oportunidades en el proceso de selección.