Acevedo y Mansilla avanzaron en la agenda legislativa y el tratamiento de DNU

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al presidente subrogante de la Legislatura, a cargo de la vicegobernación, Sergio Mansilla, en un encuentro de trabajo destinado a coordinar la agenda legislativa correspondiente al mes en curso y analizar los principales temas institucionales.

Hemos resuelto que se va a llamar a labor parlamentaria este próximo jueves”, señaló, destacando que Mansilla se encuentra actualmente a cargo de la conducción del cuerpo legislativo.

El vicegobernador precisó que dicha instancia servirá para definir una próxima sesión, prevista para la semana entrante, en la que se tratarán fundamentalmente dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos establece restricciones a las designaciones y nombramientos en la administración pública, mientras que el otro dispone la eximición de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas contratistas.

“Ambos temas se van a hablar en labor parlamentaria y allí se va a definir la fecha de la próxima sesión”, indicó Acevedo, quien adelantó que la misma se realizaría entre el martes y el jueves de la próxima semana. La confirmación oficial del día y horario quedará establecida una vez finalizada la reunión de labor parlamentaria convocada para este jueves.

Mansilla recordó además los plazos legales vigentes para el análisis de este tipo de normas. “Sabemos que los DNU tienen veinte días hábiles para ser tratados o rechazados. Mientras tanto, están en plena vigencia y vamos a cumplir con los plazos, que estimamos concluyen entre el 26 y el 28 de febrero”, precisó.

Consultado sobre la posibilidad de que los decretos sean ratificados, Mansilla fue claro: “Todo depende de lo que pase en el cuerpo. La idea es tratarlos en sesión y, obviamente, desde el oficialismo vamos a querer ratificarlos. Habrá otras opiniones que se debatirán democráticamente en la Cámara”.