“En Tucumán no tenemos ningún caso de gripe A H3N2 subclado K” Así lo expresó el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, quien encabezó una conferencia de prensa en la cual se desglosaron detalles acerca de la actual situación epidemiológica de la provincia, de la región y el país, reflejados en una nueva Sala de Situación.

En la oportunidad estuvieron presentes la titular a cargo de la Dirección de Epidemiología de la Provincia, doctora Elena Sarrouf y la jefa del Área de Vigilancia Epidemiológica, doctora Silvana Miranda.

El titular de la cartera sanitaria local, doctor Luis Medina Ruiz, sostuvo con respecto a gripe, problemática de salud a nivel mundial y específicamente en cuanto a la variante de la gripe A, H3N2 subclado K, que en el país ya se notificaron 28 casos, algunos sin relación a viaje: “Esto indica que el virus está circulando, principalmente en la zona centro del país – Buenos Aires, CABA, zona centro y sur-. En Tucumán no tenemos ningún caso de gripe H3N2 subclado K, y por ello le pedimos a la población que tenga la posibilidad de viajar a otro país de Europa o a Estados Unidos, que cuando regrese, si registra un cuadro compatible con gripe -fiebre de más de 38 grados, dolor de cuerpo y huesos intenso, dolor de cabeza y un cuadro respiratorio-, que se coloquen barbijo, hagan la correcta higiene de manos y efectúen la consulta médica oportuna”.

“La diferencia de esta gripe A H3N2 subclado K es que es muy virulenta y contagiosa, no más grave. La vacuna de 2025 tenía como componente de protección la H3N2, así que probablemente todas las personas que se vacunaron el año pasado tengan una protección que dura un año aproximadamente y cuando llegue la vacuna del 2026, que esperamos sea para mediados de febrero, rápidamente tenemos que comenzar a vacunar para que pase lo que pasó este año, que cortamos el brote epidémico y bajamos drásticamente la capacidad de contagio de este virus”, afirmó.

Con respecto al dengue, el ministro manifestó que la provincia permanece sin casos, por lo cual se continúa trabajando intensamente en prevención: “Fundamentalmente ante las abundantes lluvias que se presentaron en los últimos días, y ante el inminente regreso del calor, se generan posibilidades de que el mosquito prolifere; entonces, si viene alguna persona de otra provincia o país con dengue, puede generarlo. Por lo tanto, seguimos pidiendo a la población que colaboremos todos, como se viene haciendo, evitando los recipientes que puedan contener agua en los patios y fondos de casas”.

De bronquiolitis, prosiguió el ministro, se registran menos de 100 casos semanales, lo cual ubica a la provincia en una meseta baja: “Tenemos que recordar que los adultos pueden contagiar a los niños esta enfermedad. No hemos encontrado ninguno con bronquiolitis, pero se registra la presencia del virus sincicial respiratorio en adultos, y este compromete especialmente y con gravedad a los niños menores de dos años, por lo que continuamos recomendando la vacunación contra este virus en embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de gestación y 6 días, la misma ya se viene colocando en la provincia y está nuevamente disponible este año de forma totalmente gratuita, en el Vacunatorio de la Familia y en nuestras maternidades”.

En lo que respecta a Covid el funcionario puntualizó que se registra baja positividad y, si bien el virus se encuentra circulando entre nosotros, existe una gran proporción de la población vacunada y que ya ha tenido dos o tres veces la enfermedad, por lo que se encuentran todavía con altas defensas: “Es muy importante completar los esquemas de vacunación. El sarampión, por ejemplo, es un problema en el mundo, las Américas perdieron la condición de libres de sarampión a dispensas de brotes que han tenido lugar en Estados Unidos, Canadá y México, por eso pedimos a la población que completen los esquemas de vacunación de los niños, desde este año la primera dosis de la vacuna para el sarampión es al año de edad y la segunda a los 15 meses de vida, es decir tres meses después y es fundamental porque con ellas el niño está protegido ya prácticamente de por vida”.

Salud ante las inundaciones

Como siempre que se lo requiere el Ministerio de Salud Pública estuvo presente en todos los lugares de la provincia donde hubo inundaciones o se provocó el desborde de algún río, como parte del equipo interinstitucional del gobierno, encabezado por el contador Osvaldo Jaldo, que interviene para brindar respuestas a la población.

“El gobernador siempre nos pide trabajar en equipo y nosotros contamos en la primera fila con nuestros agentes sociosanitarios, nuestros enfermeros y médicos reforzando los Caps que así lo requirieron. Estuvimos evacuando también de forma preventiva a algunas personas, sobre todo en el área oeste de la provincia, porque las condiciones de las casas no eran adecuadas, sobre todo adultos mayores, niños menores de un año, una embarazada y una persona con enfermedad crónica, directamente la decisión fue evacuarlos y trasladarlos a un hospital”, refirió a la vez que detalló se pudo rescatar a una embarazada en Niogasta, que se encuentra en el hospital de Simoca y será trasladada al hospital Avellaneda hasta que termine de cursar el embarazo en las 40 semanas.