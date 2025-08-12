Actividad comercial: horario especial por el Día del Niño El Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) recordó a través de un comunicado los feriados correspondientes al mes de agosto. El viernes 15 será día no laborable con fines turísticos, lo que significa que trabajar o no dependerá de cada empleador, y en caso de hacerlo, se abonará como una jornada normal. Sábado atención horario corrido.

En el marco de estas fechas, la Cámara de Comercio de Tucumán anunció que el sábado 16 de agosto los comercios locales trabajarán en horario corrido, con el objetivo de facilitar las compras previas a la celebración del Día del Niño. La iniciativa busca incentivar el consumo, apoyar a los comerciantes tucumanos y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Entre los comercios adheridos se encuentran: Guindi, Kalabacha, Coti Store, Piquiyin, Infanzia, Mínimo, Tatetí, Pepa Calzados, Su Niño y Judy Luly’s.

En tanto, el domingo 17 de agosto se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, feriado nacional en el que no pueden obligar a trabajar a los empleados.

Además, la Cámara invitó a los medios de comunicación a participar de la conferencia de prensa que se realizará el martes 19 de agosto a las 10:45 horas en su sede, donde se darán a conocer los resultados de ventas del Día del Niño y las conclusiones de la campaña comercial.