En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) lleva adelante este martes una jornada de visibilización con clases públicas, ronda de lecturas y mate cocido, en el marco de la protesta.
La agenda comienza a las 10:30 con una ronda de lecturas en defensa de la universidad pública y las ciencias sociales en el mástil, seguida a las 11:30 por una clase de Pensamiento Filosófico en el Ágora. Por la tarde, a las 15:00 se dictará la clase “La importancia del registro etnográfico en las Ciencias Sociales”, y a las 16:30 se abordará “Categorías y enfoques críticos para el estudio de sociedades campesinas e indígenas”. Entre ambas actividades, a las 16:00, se compartirá mate cocido con los presentes.
Las organizaciones gremiales universitarias señalan que el paro responde a la falta de avances en las negociaciones salariales y a la defensa de la educación pública, en un contexto de creciente conflictividad en el sector.