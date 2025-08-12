Continúa el paro docente en universidades: jornada de clases públicas en Tucumán La CONADU Histórica resolvió en su congreso extraordinario mantener un paro total de actividades en las 57 universidades nacionales del país hasta el próximo sábado 16 de agosto. La medida de fuerza incluye hasta el 7 de septiembre, paros de 48 horas semanales en días rotativos.

En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) lleva adelante este martes una jornada de visibilización con clases públicas, ronda de lecturas y mate cocido, en el marco de la protesta.

La agenda comienza a las 10:30 con una ronda de lecturas en defensa de la universidad pública y las ciencias sociales en el mástil, seguida a las 11:30 por una clase de Pensamiento Filosófico en el Ágora. Por la tarde, a las 15:00 se dictará la clase “La importancia del registro etnográfico en las Ciencias Sociales”, y a las 16:30 se abordará “Categorías y enfoques críticos para el estudio de sociedades campesinas e indígenas”. Entre ambas actividades, a las 16:00, se compartirá mate cocido con los presentes.

Las organizaciones gremiales universitarias señalan que el paro responde a la falta de avances en las negociaciones salariales y a la defensa de la educación pública, en un contexto de creciente conflictividad en el sector.