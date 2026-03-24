Actividades de Derechos Humanos a 50 años del golpe cívico militar El organismo que preside Mario Racedo junto a organizaciones de Derechos Humanos participará de la marcha esta tarde que confluirá en Plaza Independencia.

A 50 años del golpe cívico-militar, la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Racedo y que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia realizó una agenda “producto de un esfuerzo colectivo entre instituciones, municipios y organismos de derechos humanos, con el objetivo reafirmar nuestro compromiso con la democracia”, según publicó en redes el organismo oficial.

“Esta fecha nos interpela a profundizar el ejercicio de la memoria y a ratificar nuestra voluntad de construir un futuro basado en el respeto y en la defensa de los derechos humanos”, reza el posteo e invita a toda la comunidad a participar de estas actividades.

Hoy a la mañana, organizado por la Escuelita de Famaillá se organizó recorridos por el Centro Clandestino y también otro programado por el Ente Tucumán Turismo.

En tanto que a las 18, como corolario del 50 aniversario del golpe cívico militar las organizaciones de los Derechos Humanos se concentrarán en Junín y Santa Fe para luego dirigirse a la plaza Independencia.

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Fuente Comunicación Tucumán