ADIUNT se suma a la Tercera Marcha Federal Educativa del 12 de noviembre La docencia universitaria se prepara para participar en la Tercera Marcha Federal Educativa.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en conjunto con el Conadu Histórica y ADIUNT, confirmaron su participación en la tercera Marcha Federal Educativa, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre. Según Diego Toscano, secretario general de ADIUNT, la movilización busca visibilizar problemáticas urgentes que afectan al ámbito universitario, como el retraso salarial, la falta de presupuesto y la necesidad de mayores becas para estudiantes.

A diferencia de las ediciones anteriores, Toscano explicó que esta marcha ha sido organizada principalmente por estudiantes, quienes han liderado una serie de asambleas y movilizaciones en octubre, exigiendo mejoras en las condiciones de la educación pública universitaria. “Es el movimiento estudiantil el que ha tomado la posta de la lucha universitaria, y por eso hemos decidido apoyar la convocatoria para el 12 de noviembre”, señaló.

Mientras algunos sectores, incluidos rectores y ciertas federaciones sindicales, aún no han confirmado su adhesión, desde ADIUNT se mostró un compromiso firme con la marcha. La expectativa de estos sectores no convocantes radica en que el Congreso aumente el presupuesto universitario en la discusión presupuestaria de 2025. No obstante, Toscano advirtió que el gobierno ya ha expresado su negativa a incrementar los fondos, por lo que considera que la movilización es el único camino para asegurar las demandas del sector.

Asimismo, Toscano expresó que, aunque ADIUNT está a favor de auditorías y controles en las universidades, critica que el gobierno utilice este proceso como un ataque al sistema universitario. “Está muy bien que las universidades sean auditadas, pero necesitamos que esto sea transparente y no forme parte de una campaña de desprestigio”, afirmó.