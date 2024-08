Aetat solicitará que el boleto cueste $1.000 Los dueños de las líneas de colectivos solicitarán este martes un aumento del boleto a mil pesos en el Consejo Deliberante. Advierten que, de no aprobarse, podrían paralizar el servicio, poniendo en riesgo miles de empleos y la continuidad del transporte urbano.

Esta mañana, los empresarios propietarios de las líneas de colectivos afiliados a la Empresa de Transporte Automotor de Tucumán (ETAT) se reunieron para discutir, entre otros temas, la inminente solicitud de aumento en la tarifa del boleto que presentarán este martes en el Consejo Deliberante. La propuesta, que será elevada ante las autoridades, busca establecer el boleto urbano en mil pesos.

La reunión se centró en la necesidad urgente de ajustar las tarifas para cubrir los costos crecientes y evitar el colapso del servicio. “Mañana, a las 9:30, seremos recibidos por el presidente del Consejo, el doctor Fernando Juli, junto con la Comisión de Transporte. Presentaremos un estudio técnico del costo y solicitaremos el aumento. Si no hay incremento, nos quedaremos sin transporte”, afirmó el vicepresidente de ETAT, quien enfatizó que el sistema de transporte público enfrenta una crisis sin precedentes.

Durante la reunión, los empresarios también respondieron a las recientes declaraciones de la intendenta Rossana Chahla, quien había criticado al sector. “Nos endeudamos para mantener las operaciones, para proteger 3.500 empleos, llevar a los estudiantes al colegio de forma gratuita, y atender las necesidades durante la pandemia. Es injusto que se nos ataque cuando hemos cumplido con nuestra parte”, expresó con dureza el vicepresidente de ETAT.

Los empresarios acusaron a las autoridades de intentar desgastar a las empresas actuales para favorecer a nuevos operadores con supuestos beneficios que ellos no tienen. Sin rodeos, amenazaron con paralizar el servicio si no se atienden sus demandas. “Si no quieren que sigamos operando en la capital, entonces dejaremos de prestar el servicio”, advirtió.

Los representantes de ETAT subrayaron que el sector ha sido golpeado por la inflación, la devaluación y la falta de apoyo estatal, lo que ha puesto en peligro la viabilidad de las empresas y miles de puestos de trabajo. “Estamos hablando de 60 años de historia de empresas tucumanas que han dejado la piel en la pandemia, que han visto su capital erosionado por las devaluaciones, y que siguen llevando a estudiantes y jubilados gratis. Si hay alguien más en carpeta para reemplazarnos, es porque le han prometido beneficios que a nosotros no se nos han otorgado”, concluyeron.