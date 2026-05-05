Para que los ciudadanos puedan organizar su día sin contratiempos, a continuación se detalla el cronograma de servicios, pagos y modificaciones en el tránsito programados para este martes 5 de mayo en San Miguel de Tucumán.
Calendario de Pagos ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitados los siguientes cobros, los cuales estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el próximo 12 de mayo:
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), correspondientes a la primera y segunda quincena.
Agenda Sanitaria: Día Mundial de la Higiene de Manos
En el marco de la jornada mundial de concientización, se llevarán a cabo actividades preventivas y educativas abiertas al público.
- Lugar: Hall de consultorios externos del Hospital Padilla.
- Horario: De 8:00 a 12:00 h.
- Actividades: Capacitaciones, demostraciones prácticas y entrega de material informativo.
Prevención Dengue y Chikungunya
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el despliegue de su Plan Integral Antimosquito mediante operativos ambientales en los barrios de la capital.
- Zona: Barrio Miguel Lillo 2.
- Horario: A partir de las 9:00 h.
- Calles con control focal: Cangallo, Antonio Pérez Palavecino, Bazán de Laguna, Mercedes de San Martín y Próspero Mena.
Cortes de Tránsito Programados
Por obras y tareas de mantenimiento de la Municipalidad, el tránsito vehicular se verá interrumpido en distintas zonas de la ciudad. Se recomienda circular con precaución y optar por vías alternativas.
Cortes en la zona Norte y Oeste:
- Av. Francisco de Aguirre: Interrupciones entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia.
- Av. América y Venezuela.
- Av. América e Italia.
- Colombia al 3600.
- Manuel Estrada y Juan José Paso.
- Wilde al 400-500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).
Cortes en la zona Centro, Sur y Este:
- Av. Mitre: Interrupciones entre Plazoleta Mitre y Santa Fe; entre Marcos Paz y Corrientes; y en la intersección con San Juan.
- Santa Fe, entre Av. Mitre y 12 de Octubre.
- José Ingenieros, entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco.
- Pío XII, entre Pedro Miguel Aráoz y Pje. Roberto Koch.
- Av. Roca y Ayacucho, en el tramo comprendido entre Güemes y Av. Colón.