Agenda de servicios para este martes 5 de mayo en Tucumán Toda la información necesaria para organizar la jornada en la capital tucumana. El cronograma de beneficios, las campañas de prevención contra el dengue y el detalle de las zonas afectadas por desvíos de tránsito.

Para que los ciudadanos puedan organizar su día sin contratiempos, a continuación se detalla el cronograma de servicios, pagos y modificaciones en el tránsito programados para este martes 5 de mayo en San Miguel de Tucumán.

Calendario de Pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitados los siguientes cobros, los cuales estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el próximo 12 de mayo:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), correspondientes a la primera y segunda quincena.

Agenda Sanitaria: Día Mundial de la Higiene de Manos

En el marco de la jornada mundial de concientización, se llevarán a cabo actividades preventivas y educativas abiertas al público.

Lugar: Hall de consultorios externos del Hospital Padilla.

Hall de consultorios externos del Hospital Padilla. Horario: De 8:00 a 12:00 h.

De 8:00 a 12:00 h. Actividades: Capacitaciones, demostraciones prácticas y entrega de material informativo.

Prevención Dengue y Chikungunya

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con el despliegue de su Plan Integral Antimosquito mediante operativos ambientales en los barrios de la capital.

MIRA TAMBIÉN Martes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 26 grados en Tucumán

Zona: Barrio Miguel Lillo 2.

Barrio Miguel Lillo 2. Horario: A partir de las 9:00 h.

A partir de las 9:00 h. Calles con control focal: Cangallo, Antonio Pérez Palavecino, Bazán de Laguna, Mercedes de San Martín y Próspero Mena.

Cortes de Tránsito Programados

Por obras y tareas de mantenimiento de la Municipalidad, el tránsito vehicular se verá interrumpido en distintas zonas de la ciudad. Se recomienda circular con precaución y optar por vías alternativas.

Cortes en la zona Norte y Oeste:

Av. Francisco de Aguirre: Interrupciones entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia.

Interrupciones entre Av. Ejército del Norte y Juan José Paso; a la altura de calle San Miguel; y a la altura de calle Rivadavia. Av. América y Venezuela.

Av. América e Italia.

Colombia al 3600.

Manuel Estrada y Juan José Paso.

Wilde al 400-500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).

Cortes en la zona Centro, Sur y Este: