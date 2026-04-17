Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: advierten por lluvias intensas el domingo El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes para la tarde del domingo, con abundante caída de agua. El sábado será el día más caluroso de la semana.

El tiempo en San Miguel de Tucumán se presenta inestable durante este fin de semana, con un marcado aumento de la humedad y temperaturas en ascenso que anticipan la llegada de tormentas hacia el domingo. Según el pronóstico, las condiciones actuales responden a un escenario típico previo a eventos de inestabilidad más intensos.

Para este viernes, se espera una jornada con temperaturas entre los 25 y 26 grados y una humedad cercana al 78%, lo que genera un ambiente pesado. Si bien existe una leve probabilidad de precipitaciones, estas serían aisladas y de baja intensidad, principalmente hacia la tarde o noche.

El sábado, en tanto, se perfila como el día más cálido de la semana, con máximas que podrían alcanzar entre los 27 y 29 grados. Las condiciones serán similares a las del viernes, con nubosidad variable y escasas chances de lluvias, aunque no se descartan algunos episodios aislados. Este escenario funcionará como antesala a un cambio más significativo en el estado del tiempo.

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El foco está puesto en el domingo, jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas. Se prevé que los fenómenos se desarrollen principalmente desde el mediodía y durante la tarde, pudiendo extenderse hasta la noche. No se descarta que algunas tormentas sean localmente fuertes, con intensa caída de agua en cortos períodos.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a anegamientos.

Finalmente, el inicio de la próxima semana traerá un marcado descenso de temperatura. Para el lunes se esperan mínimas de entre 13 y 14 grados y máximas que rondarían los 20, dando paso a condiciones más acordes al otoño. Este cambio se mantendría, al menos, durante varios días.