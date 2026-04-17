Realizaron un allanamiento en la sede de AETAT El operativo fue llevado adelante por la Fiscalía Nº 2 tras una denuncia del empresario Sergio Gómez Sansone, que apunta contra el presidente y el vicepresidente de la entidad.

La sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), ubicada en San Juan al 1.300, fue allanada este viernes en el marco de una causa judicial por presunta estafa y administración fraudulenta, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Nº 2, especializada en delitos de ciberestafa y administración fraudulenta, que intervino tras una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia apunta contra el presidente de AETAT, Daniel Orell, y el vicepresidente, Jorge Berretta, quienes quedaron bajo la lupa de la Justicia en el marco de esta investigación.

“La Justicia está investigando cómo se distribuyen los fondos que el Gobierno aporta para el sistema de transporte público entre las empresas y que en el medio no haya ninguna malversación”, contó el titular de las líneas 8 y San Pedro de Colalao.

MIRA TAMBIÉN Refuerzan la seguridad escolar en la provincia ante un fenómeno global

Fuente La Gaceta